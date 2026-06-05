

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هشتمین مجمع عمومی صندوق جهانی محیط زیست (GEF) در سمرقند ازبکستان، با دبیران اجرایی کنوانسیون‌های بین‌المللی بازل، روتردام و استکهلم و همچنین اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدارها، آخرین وضعیت همکاری‌های مشترک و راهکار‌های توسعه همکاری‌های فنی، علمی و اجرایی میان جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌های بین‌المللی فعال در حوزه محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی حملات اخیر به کشور، نسبت به تهدید‌های ناشی از تخریب زیستگاه‌های طبیعی، آسیب به تنوع زیستی، افزایش آلودگی‌های شیمیایی و آثار بلندمدت آن بر سلامت اکوسیستم‌ها هشدار داد.

انصاری بر ضرورت توجه نهاد‌های بین‌المللی به حفاظت از محیط زیست و کاهش آثار مخرب بحران‌ها بر منابع طبیعی و تنوع زیستی تأکید کرد.