به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی سید محمدعلی کشمیری شهردار بجنورد گفت: با هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری، ۶ اتوبوس جدید و نخستین تاکسی ویژه معلولان در شب عید غدیر به ناوگان حمل‌ونقل بجنورد اضافه شد. بدین ترتیب، شمار ناوگان عمومی شهر، ۱۰درصد افزایش یافت که رقم قابل توجهی است.

برای نخستین‌بار در بجنورد و خراسان شمالی است که یک ون‌تاکسی ویژه افراد دارای معلولیت حرکتی تجهیز و به ناوگان اضافه شده است. این خودرو با جک هیدرولیک و امکان ورود و خروج کامل ویلچر طراحی شده تا فرد بدون نیاز به پیاده‌سازی از ویلچر، به‌صورت ایمن جابه‌جا شود.

برای این خودروها مجموعا ۱۵۶ میلیارد تومان از محل عوارض شهروندان هزینه شده است که لازم است در حفظ و نگهداری آن همت کنیم.