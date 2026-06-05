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رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از عرضه بیش از ۱۹۵ تُن گوشت مرغ گرم به بازار استان در روز عید سعید غدیر خم خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد: در راستای مدیریت تنظیم بازار و نظارت دقیق بر فرآیند تأمین و توزیع پروتئین مورد نیاز مردم، روز گذشته و در روز عید سعید غدیر خم با کشتار ۹۸ هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ، بیش از ۱۹۵ تُن گوشت مرغ گرم برای عرضه در شبکه توزیع، آمادهسازی شد.
وی با تأکید بر اهمیت ثبات قیمتها و در دسترس بودن کالاهای اساسی، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ گرم در بازار استان ۳۵۰ هزار تومان و مرغ منجمد ۲۶۰ هزار تومان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: بازار مرغ استان به تعادل و آرامش رسیده و در تأمین گوشت مرغ گرم در تمامی فروشگاههای عرضه این ماده پروتئینی مشکلی نداریم.
صیادی خاطرنشان کرد: بازرسان جهاد کشاورزی با همراهی نیروهای نظارتی، هر گونه خروج غیر مجاز و اخلال در شبکه توزیع را رصد میکنند و این پایشها به صورت شبانهروزی ادامه دارد.