به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی آماده سازی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ ازبکستان از امروز ۱۵ خرداد به میزبانی هیئت استان فارس در شهر شیراز آغاز می‌شود.

سهراب مرادی به عنوان سرمربی و سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی هدایت تیم ایران را برعهده دارند.

اسامی دعوت شدگان به اردو به شرح زیر است:

۱- طا‌ها نعمتی مقدم از اردبیل

۲- طا‌ها نوجوان از اردبیل

۳- سالار خوب از اردبیل

۴- محمدامین دادوند از اردبیل

۵-محمدامین حبیبی از فارس

۶- یوسف شیروانی از فارس

۷- علی عمادی از فارس

۸- طا‌ها شیرخانی از فارس

۹- محراب دواسری از تهران

۱۰- طا‌ها چنانی از ایلام

۱۱- آرشام میری از ایلام

۱۲- امیرمحمد رحمتی از لرستان

۱۳- مهدی عسگری از لرستان

۱۴- رضا زمانی از اصفهان

۱۵- امین ادیبی از اصفهان

۱۶- بهنود نصرتی از مازندران

۱۷- کیان ولی پور از خوزستان

۱۸- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی