آغاز اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان در شیراز
اردوی آماده سازی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ ازبکستان از امروز در شیراز آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی آماده سازی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ ازبکستان از امروز ۱۵ خرداد به میزبانی هیئت استان فارس در شهر شیراز آغاز میشود.
سهراب مرادی به عنوان سرمربی و سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی هدایت تیم ایران را برعهده دارند.
اسامی دعوت شدگان به اردو به شرح زیر است:
۱- طاها نعمتی مقدم از اردبیل
۲- طاها نوجوان از اردبیل
۳- سالار خوب از اردبیل
۴- محمدامین دادوند از اردبیل
۵-محمدامین حبیبی از فارس
۶- یوسف شیروانی از فارس
۷- علی عمادی از فارس
۸- طاها شیرخانی از فارس
۹- محراب دواسری از تهران
۱۰- طاها چنانی از ایلام
۱۱- آرشام میری از ایلام
۱۲- امیرمحمد رحمتی از لرستان
۱۳- مهدی عسگری از لرستان
۱۴- رضا زمانی از اصفهان
۱۵- امین ادیبی از اصفهان
۱۶- بهنود نصرتی از مازندران
۱۷- کیان ولی پور از خوزستان
۱۸- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی