

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره کارلوس آلکاراس از اسپانیا و کوکو گاف از آمریکا مدافع عنوان قهرمانی هستند که آلکاراس به علت مصدومیت مچ دست انصراف داد. نواک جوکوویچ تنیسور ۳۹ ساله و فوق ستاره کهنه کار صربستانی تلاش می‌کرد تا با کسب بیست و پنجمین قهرمانی خود در گرنداسلم رکورد خود را جاودانه‌تر کند، اما در سوم حذف شد. گاف نیز در دور سوم حذف شد.

به قهرمانان انفرادی و دوبل ۲۰۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی اهدا می‌شود و به تنیسور‌های فینالیست انفرادی مردان و زنان ۱۳۰۰ و به تنیسور‌های حذف شده در نیمه نهایی ۸۰۰ امتیاز تعلق می‌گیرد. قهرمان این دوره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و نایب قهرمان یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو یورو پاداش نقدی دریافت می‌کنند. به تنیسور‌های روسیه و بلاروس به علت بحران اوکراین اجازه استفاده از پرچم کشورشان در این رقابت‌ها داده نشد.

نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:

انفرادی مردان - دور نیمه نهایی - جمعه ۱۵ خرداد:

یاکوب منشیک از چک - آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی)

ماتئو آرنالدی از ایتالیا - فلاویو کوبولی از ایتالیا (بخت ۱۰ قهرمانی)

انفرادی زنان - دیدار‌های مهم دور چهارم:

دیانا شنایدر از روسیه ۰ - ۲ مایا چوالینسکا از لهستان

مارتا کاستیوک از اوکراین ۰ - ۲ میرا آندریه وا از روسیه (بخت ۸ قهرمانی)

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ در انفرادی مردان کارلوس آلکاراس از اسپانیا با غلبه بر یانیک سینر از ایتالیا و در انفرادی زنان کوکو گاف از آمریکا با شکست آرینا سابالنکا از بلاروس قهرمان شدند. در دوبل زنان تیم سارا ارانی و جاسمین پائولینی از ایتالیا و در دوبل مردان تیم مارسل خرانویرز از اسپانیا و اوراسیو زبایوس از آرژانتین به مقام قهرمانی رسیدند.

رافائل نادال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، ۱۴ بار قهرمان رولان گروس شده و رکورد دار بلامنازع قهرمانی در تاریخ این رقابت هاست.

در تاریخ گرنداسلم فرانسه که از سال ۱۸۹۱ سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان رافائل نادال اسپانیایی با ۱۴ قهرمانی رکورد دار است. مکس دکوژی فرانسوی با ۸ قهرمانی دوم و بیورن بورگ سوئدی با ۶ قهرمانی سوم هستند. در بخش زنان کریس اورت از آمریکا با ۷ قهرمانی رکورد دار است و سوزان لنگلن از فرانسه و اشتفی گراف از آلمان با ۶ قهرمانی دوم مشترک هستند.