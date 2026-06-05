به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرکل اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور امروز از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و بندر خشک این‌منطقه و کارخانه های تولیدی و صنعتی بازدید کرد و گفت: ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز دوتا رویکرد را دنبال می‌کند که تسهیل تجارت قانونی با رویکرد حمایت از تولید هست و ديگر اینکه فرصت هایی که می‌تواند کمک کندبا وجود مناطق اقتصادی و آزاد و بنادر خشک نقش،موثری در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را دارد.

آقای رضا موسی‌زاده مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و بندر خشک این منطقه میتواند در حمایت از تولید کمک کند.

وی عنوان کرد: ظرفیت این مناطق به کمک فرمانداری و استانداری به کمک اقتصاد کشور و استان بیایند که ظرفیت‌های این‌منطقه و خطوط ریلی و بندر خشک نقش موثری در تامین نیاز مندی های جامعه دارد .

موسی‌زاده گفت : نگاه دولت به مرزها باید به عنوان یک فرصت برای توسعه باشد، نه صرفاً محلی برای مقابله سلبی با قاچاق ' و بسیاری از مشکلات کنونی قاچاق نتیجه پیچیدگی‌های تجارت رسمی است که با ساده‌سازی آن، نیازی به فعالیت‌های غیرقانونی نخواهد بود.

وی همچنین در بازدیدهای خود از کارخانه‌های منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بر حمایت این ستاد از رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و تجار قانونی تأکید کرد.

در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بیش از ۴۰ کارخانه تولیدی و صنعتی وجود دارد که قریب به ۴ هزار نفر در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و صنعتی مشغول بکار هستند.