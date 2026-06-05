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مدیر بنیاد مسکن کازرون گفت: ۲۹۹ خانه روستایی بیمه شدند و ۵۲۱ متقاضی تسهیلات بهسازی گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، عباس خالقداری معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس در راستای پایش عملکرد واحدهای استانی و نظارت بر کیفیت اجرای طرحهای مسکن محرومین، در سفری سرزده و میدانی از پروژههای در حال اجرا در شهرستان کازرون بازدید کرد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس در نشست تخصصی با کارکنان بنیاد مسکن کازرون، با تشریح دقیق مراحل اجرایی طرحهای مسکن محرومین عنوان کرد: هدف اصلی ما پوشش دهکهای یک تا چهار جامعه یعنی کمدرآمدترین و محرومترین اقشار است.
خالقداری ادامه داد: شناسایی دقیق، پایش مستمر و پرداخت به موقع کمکهای بلاعوض و تسهیلات، خط قرمز بنیاد مسکن در خدمت به محرومان است و ما وظیفه داریم با حذف بروکراسی اضافی، مسیر را برای توزیع عادلانه منابع مسکن هموار کنیم.
معاون بنیاد مسکن فارس همچنین در این جلسه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای تسریع در پروژهها، از کارکنان خواست تا با بهرهگیری از تجربیات میدانی، چالشهای اجرایی را شناسایی و نسبت به ارتقای کیفیت خدماترسانی اقدام کنند.
قاسم داوودی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کازرون، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته، تأکید کرد که اولویت اصلی این نهاد توسعه روستایی، مقاومسازی مسکنهای فرسوده و تأمین سرپناه برای اقشار محروم است.
وی در تشریح آمار عملکرد این بنیاد گفت: در بخش مسکن، تاکنون ۲۹۹ فقره بیمهنامه برای منازل مسکونی روستایی صادر شده تا ریسک خسارات احتمالی کاهش یابد. همچنین با پرداخت ۴ میلیارد ریال تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن به ۵۲۱ متقاضی، گام مهمی در نوسازی خانههای روستایی برداشته شده است. علاوه بر این، ۵۰۰ میلیون ریال وام قرضالحسنه برای تکمیل مسکن و ۳۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض به ۳۷ نفر از اقشار کمدرآمد تخصیص یافته است.
مدیر بنیاد مسکن کازرون، با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان کرد: تاکنون ۳۷۵۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده و ۲۲۰ واحد مسکونی نیز در دست احداث قرار دارد. همچنین در بخش تملک و واگذاری، ۲۱ قطعه زمین خام و ۸ قطعه زمین تصرفی واگذار شده و ۳۴ هکتار از اراضی ملی نیز جهت توسعه زیربنایی به تملک بنیاد درآمده است.
داوودی در پایان به مدیریت کاربری اراضی اشاره کرد و افزود: اجرای ۵۰۰ فقره شیوهنامه و تغییر کاربری در طرحهای هادی، سهم بسزایی در ساماندهی فضاهای روستایی شهرستان کازرون داشته است.