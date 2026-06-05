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رئیس پارک ملی قطرویه از آغاز فصل زایش گور آسیایی در پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرامگور خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس پارک ملی قطرویه از آغاز فصل زایش گور آسیایی در پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرامگور خبر داد و گفت: با ثبت نخستین مشاهدات از کرههای تازه متولد شده، فصل زادآوری این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض در مهمترین زیستگاههای کشور آغاز شده است.
حجتالله تیموری اظهار کرد: گور آسیایی یکی از شاخصترین گونههای حیاتوحش ایران محسوب میشود و پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرامگور نقش ملی در حفظ جمعیت این گونه دارند.
وی افزود: استمرار زایش در این مناطق نشاندهنده پایداری زیستگاه، اثربخشی برنامههای حفاظتی و تلاش مستمر محیطبانان در صیانت از تنوع زیستی کشور است.
رئیس پارک ملی قطرویه با تأکید بر حساسیت فصل زادآوری گفت: حفاظت از گور آسیایی تنها یک مسئولیت استانی نیست، بلکه بخشی از صیانت از سرمایههای طبیعی ایران به شمار میرود.
تیموری از تمامی بهرهبرداران، گردشگران و جوامع محلی خواست با رعایت الزامات حفاظتی، در حفظ آرامش زیستگاهها و موفقیت فصل زایش این گونه ارزشمند مشارکت کنند.