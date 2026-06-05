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مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرد هزار و ۵۰۰ نیروی خدمات شهری و فضای سبز و همچنین ۷۰۰ نیروی نوماند برای نظافت شهری در طول مسیر برگزاری مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا جعفری با بیان اینکه این مسیر در ۴۸ ساعت گذشته به طور مستمر رصد شد، خاطرنشان کرد: پاکسازی، نظافت و رفع ناایمنیها و زوائد موجود در مسیر انجام شد تا مشکلی برای تردد شهروندان وجود نداشته باشد.
جعفری با اعلام اینکه نزدیک به هزار و ۵۰۰ نیروی خدمات شهری و فضای سبز در محور مستقر بودند، گفت: ۷۰۰ نیروی نوماند و نزدیک به ۵۰۰ دستگاه خودروی عمومی و تخصصی پسماند در طول مسیر برای خدمات رسانی حضور داشتند.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای نظافت مسیر قبل، حین و بعد از مراسم انجام شد، تصریح کرد: شستشوی معابر، آمادهسازی مواکب و جمعآوری پسماند تولیدی همزمان با استقرار مواکب صورت گرفت و جمعآوری زباله در طول مسیر نیز انجام شد.