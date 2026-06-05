به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا جعفری با بیان اینکه این مسیر در ۴۸ ساعت گذشته به طور مستمر رصد شد، خاطرنشان کرد: پاکسازی، نظافت و رفع ناایمنی‌ها و زوائد موجود در مسیر انجام شد تا مشکلی برای تردد شهروندان وجود نداشته باشد.

جعفری با اعلام اینکه نزدیک به هزار و ۵۰۰ نیروی خدمات شهری و فضای سبز در محور مستقر بودند، گفت: ۷۰۰ نیروی نوماند و نزدیک به ۵۰۰ دستگاه خودروی عمومی و تخصصی پسماند در طول مسیر برای خدمات رسانی حضور داشتند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای نظافت مسیر قبل، حین و بعد از مراسم انجام شد، تصریح کرد: شستشوی معابر، آماده‌سازی مواکب و جمع‌آوری پسماند تولیدی همزمان با استقرار مواکب صورت گرفت و جمع‌آوری زباله در طول مسیر نیز انجام شد.