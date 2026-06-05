به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به عبور موج جوی از منطقه، پیش بینی کرد رگبار، رعد و برق و وزش باد در استان خواهیم داشت که در شب‌ها دامنه‌ها و ارتفاعات، شدت بیشتری دارد.

غلامپور افزود: بر این اساس، هشدار سطح زردهواشناسی درباره احتمال وقع آبگرفتگی محلی، روان آب و پرآب شدن رودخانه‌ها صادر شد.

او با بیان اینکه از شنبه جو استان نسبتأ پایدار می‌شود، اما در بعدازظهر و ارتفاعات احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: از عصر یکشنبه تا دوشنبه با شمالی شدن جریان هوا، علاوه بر خنک شدن هوا، رگبار باران و وزش باد خواهیم داشت.غلامپور همچنین درباره وضع دریا هم افزود: دریای مازندران موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲ درجه سانتیگراد بود که بر این اساس قائمشهر و آمل با ۲۹ درجه سانتیگراد گرمترین و دلیرچالوس با ۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق مازندران بودند.