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وحدت مردم ایران، پادزهر جنگ ترکیبی دشمن

حضور مستمر مردم در صحنه، حفظ وحدت ملی، هوشیاری در جنگ رسانه‌ای و تقویت مواسات اجتماعی، مهم‌ترین راهبردهای عبور از جنگ ترکیبی دشمن و خنثی‌سازی توطئه‌های استکبار جهانی است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۰۹:۳۳
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، وحدت و همدلی مردم
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