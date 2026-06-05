وحدت مردم ایران، پادزهر جنگ ترکیبی دشمن

حضور مستمر مردم در صحنه، حفظ وحدت ملی، هوشیاری در جنگ رسانه‌ای و تقویت مواسات اجتماعی، مهم‌ترین راهبردهای عبور از جنگ ترکیبی دشمن و خنثی‌سازی توطئه‌های استکبار جهانی است.