به مناسبت عید سعید غدیر مردم امین شهر با گرامی داشت آئین های این روز بزرگ مراسم پیاده روی و عید ولایت برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مراسم جشن عید سعید غدیر با حضور باشکوه مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه امین شهر با پیاده روی ازمیدان امام علی علیه السلام تا میدان امام حسین علیه السلام برگزار شد.

در ادامه مراسم جشن غدیر همراه با تجمع حماسی با اجرای ورزش زورخانه ای ،پهلوانی آغاز ودر ادامه از مقام سادات در مراسم تجليل ش

اجرای برنامه های فرهنگي و اجرای سرود و رجز خوانی و برنامه های حماسی از دیگر برنامه هایی بود که به همت قرارگاه فرهنگی خاتم الانبیا(ص) برگزار شد.