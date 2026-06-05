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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

سازمان هواشناسی از بارش باران، رعد و برق و تگرگ در نوار شمالی کشور خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۰۹:۲۱
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برچسب ها: هواشناسی ، بارش باران ، وضعیت آب و هوای کشور
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