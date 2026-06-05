موج خروشان مردمان ولایت‌مدار اسلامشهر در نود و ششمین شب قرار، با حضور گسترده در میادین و معابر شهر، یک بار دیگر اراده پولادین خود را در مسیر تداوم رهنمودهای رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زنجیره ارادت مردمان استان تهران به مقام ولایت، امشب در شهرستان اسلامشهر با برگزاری نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی تداوم یافت.

این تجمع باشکوه که با حضور پرشور اقشار مختلف جامعه در فضای باز شهر برگزار شد، نمودی از انسجام و همبستگی مردم اسلامشهر در برابر تلاش‌های دشمن برای ایجاد تزلزل در اراده ملت بود. شرکت‌کنندگان در این مراسم، حضور در این شب‌های قرار را «تلاقی ارادت و بصیرت» توصیف کردند که پیام اتحاد و یکپارچگی مردم با مقام ولایت را به گوش جهانیان می‌رساند.

حاضران در این اجتماع تأکید کردند که تاسی از مکتب رهبر شهید انقلاب و تداوم مسیر مقاومت، تنها راه دستیابی به عزت و استقلال ملی است و این ایستادگی مردمی، قوی‌ترین پاسخ به جنگ‌های ترکیبی و عملیات روانی دشمن در منطقه است.