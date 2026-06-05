آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری‌های کرمان و میاندوآب،با حضور شهردار و فرماندار این دو شهر، در جوار مزار مطهر سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی،برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محسن تویسرکانی شهردار کرمان گفت: برادرخواندگی میان زادگاه دو شهید بزرگوار، حاج‌قاسم سلیمانی و حاج‌مهدی باکری، رسالتی بزرگ برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت بر دوش مسئولان قرار می‌دهد.

حبیب‌الله خنجری، فرماندار کرمان هم گفت:از توسعه همکاری‌های فرهنگی میان کرمان و میاندوآب حمایت می‌کنیم

بابک محمدزاده، شهردار میاندوآب گفت:امیدوارم تفاهم‌نامه همکاری، سرآغاز فصل جدیدی از روابط فرهنگی میان دو شهر میاندوآب و کرمان باشد و دستاوردهای ارزشمندی برای شهروندان دو منطقه کشور به همراه داشته باشد.

امیر تیموری، فرماندار میاندوآب نیز گفت:تجربه‌های مختلف نشان داده است که سرمایه‌های فرهنگی و اعتقادی مهم‌ترین عامل پایداری جوامع در برابر تهدیدها و بحران‌ها هستند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت این حوزه هستیم.



میاندوآب یکی از شهرهای جنوبی آذربایجان غربی است و در جنوب دریاچه ارومیه قرار دارد و از این جهت میاندوآب است که میان دو رودخانه سیمینه رود و زرینه رود قرار دارد.