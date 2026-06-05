به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه در پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله فیاض، رضوان الله تعالی علیه را به بیت معظم له، مراجع عظام، علمای اعلام و حوزه‌های علمیه، به ویژه حوزه علمیه نجف اشرف، شاگردان و دوستداران آن فقید سعید و عموم شیعیان و مسلمانان جهان تسلیت گفت.

در پیام آقای عراقچی آمده است: این فقیه برجسته و عالم ربانی، عمر پربرکتش را در راه ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، تربیت شاگردان، تقویت وحدت اسلامی و خدمت به امت اسلام سپری کرد و آثار علمی و معنوی ارزشمندی بر جای گذاشت.