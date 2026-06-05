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ایستادگی و وحدت مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح کشورمان، دو عامل اساسی پیروزی ایران بر دشمنان

اجتماع پر شور شبانه مردمی در سراسر کشور به نود و ششمین شب رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۰۹:۱۴
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، تجمع مردمی
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