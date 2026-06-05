به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در حافظه تاریخی ملت‌ها، لحظاتی وجود دارد که مرز میان گذشته و آینده را ترسیم می‌کند؛ نقاط عطفی که همچون زلزله‌ای سیاسی، سازه‌های کهن قدرت را فرومی‌ریزند و شالوده نظمی نوین را پی‌ریزی می‌کنند.

قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بی‌تردید یکی از این نقاط عطف در تاریخ ایران معاصر است. این واقعه که در ظاهر، واکنشی خودجوش و هیجانی به بازداشت یک مرجع تقلید به شمار می‌آمد، در باطن، تجلی انباشت تاریخی خشم یک ملت از استبداد، استعمار و تحقیر هویت دینی بود.

مسأله اصلی در تحلیل این قیام نه صرفاً شرح وقایع، بلکه رمزگشایی از منطق درونی آن است: چگونه یک حرکت ظاهراً محدود، تبدیل به بذری شد که پانزده سال بعد، رژیمی ۲۵۰۰ ساله را ریشه‌کن ساخت؟

بازخوانی قیام ۱۵ خرداد صرفاً یک کنکاش تاریخی برای ارضای حس کنجکاوی نسل‌های جدید نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای فهم فرایند تکوین انقلاب‌های اجتماعی و به‌ویژه جنبش‌های اسلام‌گرای معاصر است.

در روزگاری که رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند انقلاب اسلامی ایران را حادثه‌ای ناگهانی، ناشی از هیجانات مقطعی یا توطئه‌های پنهانی جلوه دهند، تحلیل دقیق ریشه‌ها و تداوم تاریخی این نهضت، پاسخی مستدل به تحریف‌های جریان اصلی تاریخ‌نگاری است.

مطالعه قیام خونین ۱۵ خرداد، کلیدواژه فهم چرایی و چگونگی پیروزی انقلابی است که معادلات قرن بیستم را بر هم زد.

زمینه‌های تاریخی: از کودتا تا بحران مشروعیت

تحمیل مدرنیزاسیون آمریکایی و منازعه با هویت ایرانی-اسلامی

برای درک عمق فاجعه‌ای که به قیام ۱۵ خرداد انجامید، باید پرده از روی روابط پشت پرده دربار پهلوی و کاخ سفید برداشت. با روی کار آمدن جان اف کندی در ایالات متحده، دکترین جدیدی برای کنترل کشور‌های جهان سوم موسوم به «سیاست انعطاف» تدوین شد.

برخلاف دوران دوایت آیزنهاور که بر کودتا و سرکوب صرف استوار بود، راهبرد کندی بر «مبارزه با فقر» و «اصلاحات اجتماعی» جهت پیشگیری از نفوذ کمونیسم متمرکز بود.

در این هندسه جدید قدرت، ایران نقشی محوری یافت و محمدرضا پهلوی که تاج و تخت خود را مدیون کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و حمایت سیا می‌دانست، خود را ناگزیر از اجرای این برنامه‌ها می‌دید.

مسأله اساسی در این میان تنها دخالت خارجی نبود، بلکه «ماهیت» اصلاحات بود. برنامه‌های موسوم به «انقلاب سفید» اگرچه با شعار‌های فریبنده تقسیم اراضی و سهیم‌کردن دهقانان در سود کارخانه‌ها آغاز شد، اما در ذات خود به دنبال تخریب ساختار‌های سنتی جامعه ایران به نفع سرمایه‌داری وابسته بود.

لازمه این طرح، حذف موانع فرهنگی و دینی به رهبری روحانیت شیعه بود؛ نهادی که علیرغم برخی کاستی‌های تاریخی، یگانه سنگر دفاع از هویت ملی در برابر موج وابستگی محسوب می‌شد.

فریب فضای باز سیاسی: از امینی تا علم

علی امینی به عنوان مهره‌ای مقبول در واشنگتن، با ژست ضد فساد و انحلال مجلسین روی کار آمد و نخست‌وزیر شد. اما ژرف‌بینی تاریخی نشان می‌دهد که مأموریت اصلی او نه نجات ایران که زمینه‌سازی برای اجرای بی‌دردسر لوایح آمریکایی بود.

گرچه امینی با حمایت کندی نفس می‌کشید، اما زیاده‌خواهی‌اش در کنترل ارتش، محمدرضا شاه را که به شدت نسبت به کودتای نظامی بدبین بود، به وحشت انداخت. سفر بهار ۱۳۴۱ شاه به واشنگتن و اطمینان دادن او به رهبران آمریکا مبنی بر توانایی‌اش در مهار اوضاع، به قیمت برکناری امینی تمام شد.

اسدالله علم، یار دیرین شاه، با وعده سرکوب بی‌امان مخالفان، نخست‌وزیری و زمام امور را به دست گرفت و بدین ترتیب دوره «دیکتاتوری آشکار» آغاز شد.

ایدئولوژی اسلام‌زدایی: تحلیل گفتمان لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی

در مهرماه ۱۳۴۱، دولت علم تیغ جراحی خود را بیرون کشید. تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی یک اصلاح اداری ساده نبود، بلکه «اعلام جنگ فرهنگی» علیه بنیان‌های اسلامی جامعه بود.

حذف قید «اسلام» از شرایط رأی‌دهندگان و منتخبان و جایگزینی سوگند به «کتاب آسمانی» به جای قرآن کریم، در باطن به معنای رسمیت‌زدایی از حاکمیت شریعت و به رسمیت شناختن اقلیت‌های وابسته، به ویژه بهائیان، در ساختار قدرت بود.

در این برهه، سکوت حوزه‌های علمیه که پس از رحلت آیت‌الله العظمی بروجردی در خلاء مرجعیت به سر می‌بردند، ممکن بود به قیمت فروپاشی دین تمام شود. اما ورود کاریزماتیک و قاطعانه آیت‌الله العظمی روح الله خمینی، نه به‌عنوان یک سیاستمدار، بلکه در قامت یک «فقیه پاسدار حریم دین»، معادلات را بر هم زد.

ایشان با تمرکز بر «خطر اسلام‌زدایی» به جای نقد‌های صنفی، توانست جبهه واحدی از علمای قم، مشهد و نجف تشکیل دهد. این نخستین جرقه بود.

مسیر تقابل: از محرم خونین تا فیضیه

رفراندوم فرمایشی و استراتژی تحریم

شاه که در لایحه انجمن‌ها شکست سختی خورده بود، برای جبران حیثیت از دست رفته، به برگزاری رفراندوم برای به اصطلاح «انقلاب سفید» متوسل شد. ایده او نمایش وحدت ملی و تحت فشار قرار دادن روحانیت بود. اما واکنش امام خمینی یک «نه» بزرگ سیاسی بود.

تحریم رفراندوم و اعلام عزای عمومی در نوروز ۱۳۴۲ نشان داد که مرجعیت شیعه حاضر نیست در بازی دموکراسی دروغین پهلوی ایفای نقش کند. این اقدام اعتماد به نفس را به بدنه جامعه بازگرداند.

کشتار خونین در فیضیه: ترور شخصیت یک نهاد

دوم فروردین ۱۳۴۲ (۲۵ شوال) یادآور یکی از رعب‌آورترین جنایات تاریخ معاصر است. یورش کماندو‌های رژیم به مدرسه فیضیه در سالروز شهادت امام صادق علیه السلام، حاوی نمادپردازی شومی بود: اعلام رسمی دشمنی دستگاه سلطنت با متن تشیع.

کشتار طلاب بی‌دفاع و هتک حرمت حریم علمی، این پیام روشن را مخابره کرد که «اصلاحات» شاه بیش از آنکه اقتصادی باشد، «ضد دین» است. اینجا بود که تنفر از رژیم از سطح نخبگان حوزوی فراتر رفت و به میان توده‌های مردم، به ویژه بازاریان و پیشه‌وران، نفوذ کرد.

طوفان محرم ۱۳۸۳ هجری قمری

ماه محرم فرارسید و رژیم با آگاهی از ظرفیت عظیم منابر در بسیج عمومی، تلاش کرد با احضار و تهدید واعظان، این جریان را مهار کند. اما بخشنامه معروف ساواک مبنی بر ممنوعیت انتقاد از شاه، ممنوعیت انتقاد از اسراییل و ممنوعیت انتقاد از ضدیت رژیم با اسلام، حربه‌ای برای کنترل وعاظ و مداحان بود.

واکنش تند و تاریخی امام در قالب یک بیانیه آتشین، روحانیون را به میدان آورد. اینک نه یک شخص، که شبکه‌ای گسترده از گویندگانِ متعهد، از پایتخت تا دورافتاده‌ترین روستاها، به روایت جنایات رژیم می‌پرداختند.

اوج این خیزش، تظاهرات بی‌سابقه عاشورا (۱۳ خرداد) در تهران بود. راهپیمایی هیأت‌های مذهبی به رهبری چهره‌هایی، چون طیب حاج رضایی از مسجد حاج ابوالفتح تا دانشگاه تهران، نمایش قدرت «اسلام کوچه و بازار» بود. این همان روزی است که شکاف تاریخی میان حوزه و دانشگاه با همراهی دانشجویان با روحانیون مبارز ترمیم شد.

سخنرانی تاریخی امام راحل: تشبیه شاه به یزید و هشدار نهایی

عصر عاشورا در مدرسه فیضیه قم، مردم شاهد خطبه‌ای بودند که طنین آن هنوز پس از دهه‌ها در گوش تاریخ می‌پیچد. امام خمینی رحمه الله با شجاعتی کم‌نظیر، محمدرضا پهلوی را به یزید بن معاویه تشبیه کرد و با یادآوری فرجام رضاخان، او را از ادامه این مسیر برحذر داشت.

این سخنرانی فراتر از یک استعاره دینی بود؛ در قاموس سیاست، این «فک پلمپ» و اعلام رسمی نامشروع بودن رژیم پهلوی بود. حال نوبت شاه بود که واکنش نشان دهد.

زمین‌لرزه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲: آناتومی یک قیام

ساعت صفر: دستگیری و خیزش

سحرگاه ۱۵ خرداد، کماندو‌های رژیم منحوس پهلوی با دور زدن درب اصلی و ورود از پشت بام، امام را در قم بازداشت و به تهران منتقل کردند. باور محمدرضا شاه و تیم امنیتی او این بود که با حذف فیزیکی رهبری، جنبش فرومی‌پاشد. اما آنها «پیوند ملت و امام» را دست کم گرفته بودند.

به محض انتشار خبر، گویی آتشفشانی خاموش فوران کرد. بازار تهران نه در اعتراض به یک سیاست اقتصادی، بلکه به خاطر «مرجع تقلید» تعطیل شد. این تعطیلی چهارده روزه، نماد انجماد حیات اقتصادی در اعتراض به انجماد حیات سیاسی بود.

جغرافیای مقاومت: از قم تا پیشوا

در قم، مردم خشمگین به سمت حرم حضرت معصومه علیها السلام حرکت کردند. زنان قمی پیشتاز این حرکت بودند؛ تصویری که روایت‌های کلیشه‌ای از انفعال زنان سنتی را در هم می‌شکست.

شعار «یا مرگ یا خمینی» در صحن و سرای شهر طنین‌انداز شد. اما نقطه اوج مظلومیت و شجاعت، حرکت کفن‌پوشان ورامین بود. دهقانان امامزاده جعفر پیشوا، با پای پیاده و بر تن کردن کفن سفید، به سمت تهران به راه افتادند.

مظلومیت این کاروان در پل باقرآباد، جایی که مسلسل‌های ارتش شاهنشاهی، سینه‌های بی‌سلاح آنان را درید، یکی از هولناک‌ترین و در عین حال الهام‌بخش‌ترین تراژدی‌های قیام است.

سرکوب نظام‌مند مردم و آمار سیاه

اسدالله علم، نخست‌وزیر، با قساوتی مثال‌زدنی به نعمت‌الله نصیری فرمان تیر داد. تأکید او به رئیس شهربانی مبنی بر پذیرش شخصی مسئولیت این جنایت، نشان‌دهنده آگاهی نخبگان حاکم از عمق فاجعه انسانی در حال وقوع بود.

خیابان‌های تهران و قم به حمام خون تبدیل شد. در حالی که ساواک بعد‌ها تلاش کرد با ارایه آمار‌های جعلی ۸۶ یا ۱۵۰ نفر، حادثه را کوچک جلوه دهد، منابع مستقل و حتی نقل قول‌های مشهور، رقم کشته‌شدگان را ۱۵ هزار نفر ذکر می‌کنند. این حجم از کشتار در یک روز، جز نسل‌کشی سیاسی نام دیگری ندارد.

در کنکاشی روان‌شناسانه، رژیم برای توجیه خشونت و بدنام کردن قیام، به شگرد فرستادن مأموران «آشوب‌گر» با لباس شخصی متوسل شد تا با تخریب و آتش‌سوزی اموال عمومی، جنبش را «ارتجاع سیاه» و «غارتگری» جلوه دهد.

کالبدشکافی یک نهضت: ویژگی‌های ذاتی قیام ۱۵ خرداد

تقدس‌زدایی از سکولاریسم: گفتمان «اسلام سیاسی»

مهم‌ترین دستاورد نظری ۱۵ خرداد، ابطال عملی افسانه «جدایی دین از سیاست» بود. تا پیش از آن، فعالیت سیاسی در قاموس روشنفکری یا کمونیستی تعریف می‌شد و دین صرفاً به مناسک فردی تقلیل یافته بود. امام خمینی نشان داد که «حکومت» جزیی از فقه است و مبارزه با استبداد، تکلیفی شرعی به شمار می‌رود.

این رویکرد، مشروعیتی دوچندان به جنبش بخشید، زیرا دیگر ریختن خون برای آزادی، صرفاً یک کنش مدنی نبود، بلکه «شهادت» در راه خدا محسوب می‌شد.

رهبری حکیمانه و تکلیف‌مدار

رهبری امام خمینی واجد خصوصیتی بود که آن را از تمامی جنبش‌های سیاسی معاصر ایران متمایز می‌کرد: «تکلیف‌گرایی». در حالی که سیاست‌مداران حرفه‌ای بر اساس دستاورد‌های احتمالی عمل می‌کنند، رویکرد امام بر اساس «ادای تکلیف» شکل گرفته بود.

ایشان بار‌ها تصریح کردند که اگر پیروز نشویم، به وظیفه خود عمل کرده‌ایم. همین خلوص و عدم تعلق به قدرت دنیوی، چنان قاطعیتی در رفتار ایشان ایجاد کرده بود که مانند پولاد در برابر تطمیع و تهدید مقاومت می‌کرد. این قاطعیت، سرمایه‌ای اجتماعی تولید کرد که در پانزده سال تبعید هرگز مستهلک نشد.

مردمی‌سازی مبارزه

قیام ۱۵ خرداد در انحصار هیچ طبقه اجتماعی خاصی نبود. برخلاف حرکت‌های چپ که قهرمان آن پرولتاریای کارگری بود، یا جنبش‌های ملی که به طبقه متوسط شهری اتکا داشتند، در این قیام، «بازاری» و «دهقان» و «روحانی» و «دانشجو» در کنار هم صف‌آرایی کردند. راز این انسجام در عنصر «اسلام» نهفته بود که شکاف‌های طبقاتی را می‌پوشاند.

استقلال از ابرقدرت‌ها

در شرایط جنگ سرد، عموم جنبش‌های رهایی‌بخش به یکی از دو بلوک شرق یا غرب متکی بودند. قیام ۱۵ خرداد، اما شعار «نه شرقی، نه غربی» را بی‌آنکه کسی بر زبان بیاورد، در عمل به نمایش گذاشت.

وابستگی به شوروی، حزب توده را بدنام کرده بود و وابستگی به آمریکا، ملی‌گرا‌ها را به سازش کشانده بود. اما این جنبش با تکیه بر مردم و منابع داخلی، به جهانیان ثابت کرد که می‌توان بدون قبول قیمومیت ابرقدرت‌ها، یک حکومت را به چالش کشید.

بازتاب‌ها و پیامد‌های دگرگون‌ساز قیام ۱۵ خرداد

ریزش نیرو‌های میانه‌رو و انفعال روشنفکری

یکی از تأثیرات حیرت‌انگیز قیام مردمی ۱۵ خرداد، ورشکستگی سیاسی گروه‌های غیرمذهبی بود. نهضت آزادی که در نوسان میان مشروطه‌خواهی و انقلاب بود، با وجود صدور بیانیه، در دادگاه مواضع خود را تکذیب کرد. جبهه ملی این قیام را «بی‌معنی و بیهوده» خواند و حزب توده آن را «قیام ارتجاعی» نامید.

این موضع‌گیری‌ها باعث شد اعتماد عمومی برای همیشه از این جریانات سلب شود و مردم دریابند که تنها پناهگاه راستین در برابر دیکتاتوری، روحانیت متعهد است.

شهادت مظلومانه و جاودانگی نمادین

اعدام طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی، دو بارفروش ساده بازار، ظاهراً پایانی بر یک پرونده امنیتی بود، اما در باطن، نمادسازی قدرتمندی خلق کرد. طیب در بازجویی‌ها می‌گفت: «من برای رضای خدا به خمینی علاقه دارم.» همین جمله ساده، روایت رسمی مبنی بر «توطئه بیگانگان» را فرومی‌پاشید.

شهادت این دو نفر، تزریق خونی تازه در رگ‌های نهضت بود و ثابت کرد که این راه، شهدایی از متن مردم دارد، نه فقط از میان نخبگان.

مهاجرت علما: قدرت نرم حوزه

بازداشت امام خمینی و تهدید به اعدام ایشان، واکنشی بی‌نظیر را از سوی مراجع تقلید برانگیخت. مهاجرت دسته‌جمعی علما از قم به تهران و تجمع در منازل مراجع پایتخت، یک کنش صنفی صرف نبود، بلکه نمایش اقتدار نهادی بود که شاه قادر به نادیده گرفتن آن نبود.

این اقدام هوشمندانه عملاً حکم اعدام امام را به دلیل هراس از تبعات شرعی و اجتماعی آن، از دستور کار رژیم پهلوی خارج ساخت.

جهت‌گیری الهی نهضت ۱۵ خرداد

از نگاه تئوریک، امام خمینی با به‌کار بردن واژه قرآنی «یوم الله» برای ۱۵ خرداد، دست به خلاقیتی گفتمانی زد که مبارزه را از سطح تاریخ مادی به سطح تاریخ الهی ارتقا داد.

اگر فلاسفه ماتریالیست، تاریخ را جبر اقتصادی می‌دانستند، در گفتمان امام خمینی رحمه الله، تاریخ عرصه نبرد دائمی حق و باطل بود و ۱۵ خرداد، مصداقی از این نبرد ازلی.

این نام‌گذاری، نیروی محرکه عظیمی ایجاد کرد که نه بر اساس محاسبات سود و زیان، بلکه بر اساس ایمان به وعده نصرت الهی عمل می‌کرد.

درس‌های راهبردی قیام ۱۵ خرداد برای امروز

با تأمل در منحنی تاریخی که از مهر ۱۳۴۱ آغاز و به بهمن ۱۳۵۷ ختم شد، می‌توان قاطعانه اذعان داشت که قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴، مبداء و زمینه‌ساز انقلاب شکوهمند اسلامی بود. اگرچه گل‌های این نهال در آن سال با خون هزاران بی‌گناه پرپر شد، اما ریشه‌های آن در عمق جان ملت چنان ریشه دواند که هیچ تبری توان بریدن آن را نداشت.

درس‌های ماندگار نهضت ۱۵ خرداد

درس نخست: ناکارآمدی سرکوب در برابر جنبش‌های دینی

رژیم پهلوی تمام ابزار‌های خشونت مدرن را در اختیار داشت: از تانک و ساواک گرفته تا حمایت لجستیک آمریکا. اما از آنجا که خاستگاه قیام «ایمان» بود، شهادت نه تنها ترس ایجاد نکرد، بلکه سوخت جنبش را افزایش داد. این همان پارادوکسی است که نظام‌های ماتریالیست هرگز قادر به درک آن نیستند.

درس دوم: ضرورت رهبری معنوی فراگیر

در بحران‌های اجتماعی، مردم به دنبال ناجیانی می‌گردند که در زندگی آنان سهیم باشند و از جنس خودشان. امام خمینی به دلیل اخلاص در عمل و ساده‌زیستی و دوری از جنجال‌های حزبی، توانست به چنین نمادی بدل شود. عدم وجود رهبری واحد و مقبول در بسیاری از قیام‌های مردمی جهان، عامل شکست آنها بوده است، اما ۱۵ خرداد و به تبع آن انقلاب اسلامی، این خلاء را با تدبیر «ولایت فقیه» پر کرد.

درس سوم: نقش بی‌بدیل هویت‌بخشی دینی

در عصر ازخودبیگانگی مدرن، قیام ۱۵ خرداد به ایرانیان نشان داد که می‌توانند با بازگشت به خویشتن اسلامی خویش، در برابر فرهنگ تحمیلی غرب بایستند. این بازگشت، تهاجم فرهنگی را خنثی کرد و ادبیات «مرگ بر شاه» را جایگزین «شاه باید سلطنت کند» نمود. دشمن اصلی شناسایی شد و او نه دولت که شخص شاه و اصل نظام سلطنت بود.

راهکار‌هایی برای حفظ گفتمان ۱۵ خرداد

۱. تاریخ‌نگاری شفاهی و مستند: ثبت خاطرات بازماندگان و شاهدان عینی واقعه ۱۵ خرداد، قبل از آنکه امانت گران‌بهای روایت‌های دست اول برای همیشه از دست برود.

۲. تبدیل بزرگداشت به محصولات رسانه‌ای: ساخت فیلم‌ها و سریال‌های فاخر با تمرکز بر قهرمانان گمنامی، چون کفن‌پوشان ورامین که ابعاد عاطفی و انسانی قیام را برجسته کنند.

۳. تحلیل تطبیقی میان‌نسلی: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها برای مقایسه منطق ۱۵ خرداد با جنبش‌های اجتماعی معاصر جهان، جهت اثبات کارآمدی الگوی مقاومت اسلامی.

۴. جهانی‌سازی الگو: بازخوانی ادبیات ضداستعماری امام خمینی رحمه الله در آن مقطع و پس از آن تا پیروزی انقلاب اسلامی برای ملت‌های تحت ستم، به دور از کلیشه‌سازی‌های حزبی.

خون پاک‌ترین فرزندان ایران در فردای عاشورای ۱۳۴۲، گواه این حقیقت روشن است که «شکست» و «پیروزی» در منظومه گفتمان دینی، با قاموس سیاست مادی سنجیده نمی‌شود.

آنان که گمان می‌کردند با گلوله و کشتار مردم بی‌گناه می‌توان «حقیقت» را به عقب راند، امروز جز نامی نفرت‌انگیز در صفحات تاریخ نیستند و آنان که کفن‌پوش و بی‌سلاح پای در میدان نهادند، جاودانه‌اند.

قیام ۱۵ خرداد، خاطره جمعی یک ملت است از روزی که آری گفتن به خدا، نه گفتن به طاغوت را در پی داشت. این خاطره، چراغ راه فردا‌های ما خواهد ماند؛ چراغی که سوخت آن، ایثار و شعله‌اش، آزادگی است.

به قلم سیدامیرحسین موسوی تبار