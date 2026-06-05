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مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور گسترده در میادین و خیابانهای شهر، در کالبد یک میثاق ملی، وفاداری خود را به رهبر شهید انقلاب تجدید کرده و ایستادگی در مسیر ولایت را تنها راه پیروزی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمع باشکوه که با حضور اقشار مختلف جامعه در فضای باز شهر برگزار شد، نمودی از بصیرت و هوشیاری مردم قرچک در برابر توطئههای دشمن و پاسخ قاطع به تلاشهای آنان برای تضعیف اراده ملت بود. شرکتکنندگان در این مراسم، حضور در این شبهای قرار را «سدی نفوذناپذیر» در برابر عملیات روانی و جنگ ترکیبی دشمن توصیف کردند.
حاضران در این اجتماع مردمی تأکید کردند که راه رهبر شهید انقلاب، مسیر عزز و استوار مقاومت است و تداوم این حرکت، ضامن حفظ استقلال و عزت ملی ایران اسلامی در برابر تهدیدات خارجی است.