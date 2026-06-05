نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در مراسم دعای کمیل حجاج ایرانی بر استفاده از آخرین فرصت‌های حضور در سرزمین وحی برای دعا، توبه، شکرگزاری، خدمت به مردم و تقویت ارتباط با خداوند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم پرفیض دعای کمیل با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، آقای علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از زائران بیت‌الله الحرام در هتل ویولت مکه مکرمه برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در این مراسم با گرامیداشت عید سعید غدیر خم، سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و یاد و خاطره شهدای قیام ۱۵ خرداد، از خداوند متعال مسئلت کرد که شفاعت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در روز قیامت نصیب همه مؤمنان شود و توفیق حرکت در مسیر اهل‌بیت (ع) به همگان عنایت گردد.

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشت زائران به کشور گفت: بیش از هشت هزار نفر از زائران ایرانی تاکنون به کشور بازگشته‌اند و سایر زائران نیز به تدریج در روز‌های آینده به ایران اسلامی مراجعت خواهند کرد؛ از این رو باید از آخرین فرصت‌های حضور در سرزمین وحی بیشترین بهره را برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، دعا را یکی از مهم‌ترین اعمال این روز‌های پایانی حضور در سرزمین وحی دانست و افزود: خداوند زمینه حضور بندگانش را در این سرزمین فراهم کرده و وعده اجابت دعا داده است؛ بنابراین زائران نباید این فرصت ارزشمند را از دست بدهند و علاوه بر دعا برای خود، خانواده، دوستان، همسایگان، نیازمندان و حتی افرادی که از آنان دلخوری دارند نیز دعا کنند.

وی شکرگزاری را از دیگر وظایف زائران برشمرد و اظهار داشت: شکر نعمت حج تنها به زبان نیست، بلکه باید در رفتار، اخلاق و سبک زندگی انسان پس از بازگشت از سفر نیز نمود پیدا کند. اگر شکرگزاری به درستی انجام شود، زمینه بهره‌مندی از توفیقات بیشتر الهی فراهم خواهد شد.

سرپرست حجاج ایرانی با تأکید بر ضرورت توکل بر خداوند، خاطرنشان کرد: زائران باید نسبت به آینده زندگی امیدوار باشند و با اعتماد و توکل به خداوند مسیر زندگی خود را بهتر از گذشته ادامه دهند.

وی همچنین بر اهمیت خدمت به مردم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کرد و گفت: از کسی که به زیارت خانه خدا مشرف شده، انتظار می‌رود بیش از گذشته در حل مشکلات دیگران، کمک به نیازمندان و مشارکت در امور اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

حجت‌الاسلام نواب در بخش دیگری از سخنان خود، زائران را به اهدای ثواب اعمال عبادی به پدران، مادران، گذشتگان و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توصیه کرد و افزود: نماز، طواف، دعا و سجده در مسجدالحرام از اعمالی است که می‌توان ثواب آن را به دیگر عزیزان هدیه کرد.

وی همچنین از زائران خواست در صورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهام درباره اعمال حج و عمره، پیش از بازگشت به کشور از روحانیان کاروان‌ها و بعثه مقام معظم رهبری راهنمایی بگیرند تا بازگشت سفر را با اطمینان کامل دنبال کنند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به روایات اسلامی، توبه و دوری از صفات ناپسند اخلاقی را از مهم‌ترین دستاورد‌های این سفر معنوی دانست و تصریح کرد: زائران عزیز بکوشند با کنار گذاشتن رفتار خلاف جایگاه حاجی خانه خدا، با روحی تازه و معنوی به کشور بازگردند.

وی در پایان با اشاره به جایگاه والای حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها)، از زائران خواست از فرصت حضور در مکه برای زیارت محل دفن آن بانوی بزرگ اسلام و تجلیل از خدمات و فداکاری‌های ایشان در حمایت از پیامبر اکرم (ص) و گسترش اسلام بهره‌مند شوند.

این مراسم با قرائت دعای کمیل توسط مداح اهل بیت حاج حسن شالبافان و دعا برای قبولی اعمال زائران و برای امامان انقلاب اسلامی و مردم در صحنه، سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران و پیروزی جبهه مقاومت به پایان رسید.