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نشست وزیران صنعت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با حضور وزرا و نمایندگان عالی ۹ کشور عضو به میزبانی قرقیزستان آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیشکک؛ سیدمحمداتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در آغاز این نشست، توسعه همکاریهای صنعتی و اقتصادی در منطقه را از آرمانهای مشترک سازمان شانگهای عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تقویت همپیوندی صنعتی، انتقال فناوریهای نوین و تکمیل زنجیرههای ارزش افزوده در چارچوب شانگهای تأکید کرده و آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تمامی ابتکارات چندجانبه، از جمله طرحهای مشترک زیرساختی و تولیدی، اعلام میدارد.
وزیر صمت افزود: بیگمان، تعمیق این همکاریها میتواند ضمن ارتقاء ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشورهای عضو، زمینهساز یک نظام اقتصادی عادلانه و متوازن در سطح منطقه باشد.
سیدمحمداتابک با بیان اینکه منطقه و جهان طی ماههای اخیر شاهد تحولات ناگواری بوده که ثبات و امنیت اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است،افزود: اقدام خصمانه و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، نه تنها صلح منطقهای را به مخاطره انداخته، بلکه آثار مخرب آن بر زنجیرههای تولید، ترانزیت و انرژی در سطح جهانی به وضوح قابل مشاهده است.
وزیر صمت تصریح کرد: در این تهاجم ناجوانمردانه، زیرساختهای غیرنظامی و اقتصادی ایران که کاملاً در چارچوب موازین بینالمللی از مصونیت برخوردارند، هدف حملات مستقیم قرار گرفتهاند.
سیدمحمداتابک چنین رفتارهایی را ناقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و اصول همسایگی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با تأکید مجدد بر ضرورت احترام بیچون و چرا به حاکمیت ملی کشورها، مصونیت کامل تأسیسات و زیرساختهای غیرنظامی، و نیز لزوم حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات از طریق گفتوگو و بدون توسل به زور یا تهدید، خواستار موضع قاطع و یکپارچه جامعه بینالمللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محکومیت این حملات میباشد.
وی افزود: امنیت هر یک از اعضای این سازمان جزئی از امنیت جمعی منطقه محسوب میشود و هرگونه بیثباتی، پیامدهای منفی گستردهای برای تمام شرکا به همراه خواهد داشت.
وزیر صمت تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حفظ آرامش و توسعه همکاریهای صنعتی، تنها در سایه احترام به حقوق حاکمیت کشورها و پرهیز از ماجراجوییهای نظامی محقق میشود و جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به مقاومت و دفاع مشروع، همواره از هر ابتکار عملی برای کاهش تنش و تقویت صلح پایدار در منطقه استقبال میکند.
در این نشست وزرای صنعت و تجارت و نمایندگان عالی ۹ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله روسیه، چین، هند، جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و قزاقستان دیدگاههای خود را درباره راههای توسعه و تحکیم مناسبات اقتصادی، تجاری و صنعتی بین اعضا بیان کردند.