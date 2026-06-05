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غدیر، روز قول‌ها و بیعت‌ها

خیابان‌های پایتخت روز گذشته شاهد حضور میلیونی مردم ولایتمدار در جشن عید غدیر بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۰۹:۰۴
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برچسب ها: عید غدیر ، اتحاد مردم ایران ، غدیر خم
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