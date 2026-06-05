۱۵ خرداد آغاز بیداری ملت ایران، پایان وابستگی به استعمار و نقطه شروع حرکت مردم به سوی حکومت اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۱۵ خرداد در تقویم ایران روزی شناخته شده که مردم برای نخستین بار پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ دست به قیامی خونین زدند تا مخالفت خود را با رژیم پهلوی بار دیگر نشان دهند.

محمد رضا پهلوی با اقداماتی نظیر اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، طرح شش گانه انقلاب سفید، حمله به مدرسه فیضیه و دستگیری امام (ره) باعث شد صبر مردم لبریز و تظاهرات گسترده‌ای برگزار شود.

قیام پانزدهم خرداد کاملاً مردمی بود و تکیه گاهی جز مردم رنج دیده و مظلوم ایران نداشت؛ اصالت این قیام، در خروش عاشقانی بود که عارفانه در راه رضای خدا، به ندای رهبر دل سوزشان پاسخ مثبت دادند.