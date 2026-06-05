رئیس پلیس راهور هندیجان با تأکید بر ضرورت مدیریت صحنه تصادفات شهری گفت: رانندگان موظف‌اند بلافاصله پس از وقوع تصادف، خودرو را به حاشیه امن منتقل کنند تا از انسداد معابر و ایجاد ترافیک جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ یونس درویشی، با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی ترافیکی در روان‌سازی عبور و مرور، درباره وظایف قانونی رانندگان پس از تصادف توضیح داد.

وی با بیان اینکه حتی تصادف‌های جزئی در معابر اصلی می‌تواند به گره‌های ترافیکی چندساعته منجر شود، افزود: طبق مقررات، رانندگان باید در سریع‌ترین زمان ممکن و با رعایت نکات ایمنی، خودرو را از مسیر عبور خارج و به محل امن منتقل کنند، زیرا توقف خودرو در وسط معبر، علاوه بر ایجاد اخلال در تردد عمومی، می‌تواند خطر تصادفات ثانویه را افزایش دهد.

رئیس پلیس راهور هندیجان ادامه داد: در تصادف‌های خسارتیِ بدون مصدوم، عموماً نیازی به حضور پلیس در محل نیست و طرفین می‌توانند با ثبت مشخصات و اطلاعات لازم یا از طریق سامانه‌های الکترونیکی، نسبت به تکمیل گزارش اقدام کنند. باقی ماندن خودرو‌ها در سطح سواره‌رو تخلف محسوب می‌شود و اعمال قانون در پی خواهد داشت.

سرهنگ درویشی همچنین بر همراه داشتن مدارک قانونی شامل گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر تأکید کرد و از رانندگان خواست در زمان وقوع حادثه، ضمن حفظ خونسردی و رعایت ایمنی، از هر اقدامی که موجب افزایش ترافیک و نارضایتی شهروندان می‌شود خودداری کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در مدیریت بهتر ترافیک یاری کنند و خاطرنشان کرد: هدف اصلی در مدیریت تصادفات شهری، حفظ جان و مال مردم و تسهیل عبور و مرور است.