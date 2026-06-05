به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم تلویزیونی «مثل یک پدر» به کارگردانی «رهبر قنبری»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.

داستان «مثل یک پدر» در حال و هوای سال ۴۲ می‌گذرد و درباره شاگرد عکاس خانه‌ای است که بنا به شرایطی برای عکاسی از مردم، وارد تظاهرات ۱۵ خرداد می‌شود و ...

سعید نیک‌پور، مریم کاویانی، حسین عابدینی، بهزاد داوری، سعیده عرب، راحی بوستانی، آریا گوهر، حمید عجمی، امیرحسین عباسی و حسین تفرشی از بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

فیلم سینمایی جدید «میراث آتش نشان» به کارگردانی «جیمز لی و فرانک سی»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی بن امیر، ناس تی، هنلی هی، هریر عثمان و امر الفین؛ درباره عامِر آتش‌نشانی جوانی است که پس از مرگ دوست و استادش اِدی در یک عملیات اطفای حریق، با ترس و عذاب وجدان دست و پنجه نرم می‌کند. او که به خاطر مرگ ادی خود را نیز مسئول می‌داند، مدتی از کار کنار گرفته و نزد پدربزرگش می‌رود تا بتواند شرایط روحی اش را بازیابد. پس از مدتی بودن در کنار پدربزرگ، عامر که پدرش نیز آتش نشان بوده و در این راه جانش را فدا کرده، دوباره به ارزش‌های انسانی و اخلاقی شغلش رجوع کرده و تصمیم می‌گیرد کارش را از سر بگیرد، اما ...

فیلم سینمایی «وال‌ای» به کارگردانی «آندره استنتن»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

در این فیلم با بازی بن برت، جف گارلین، فرد ویلارد، جان راتزنبرگر، کتی ناجیمی و سیگورنی ویور خواهیم دید: هفتصد سال از ترک زمین توسط انسان‌ها سپری شده، و آنچه که بر روی کره زمین باقی مانده، کوه‌ها زباله و آهن‌پاره انباشته است. وال‌ای ربات هوشمند آشغال جمع کنی است که ماموریت دائمش، فشرده سازی و جمع آوری این پسماند‌ها و آلودگی‌های صنعتی است. روزی وال‌ای مشغول کار است که سفینه‌ای غول‌پیکر از فضا فرود می‌آید و مهمان کوچکی را به همراه خود می‌آورد. این مهمان ایو (حوا) نام دارد و توسط وال‌ای با لفظ ایوا تلفظ می‌شود. ایو که ربات پیشرفته‌ای است موظف است که نشانه‌های حیات را در کره زمین شناسایی کرده و در صورت موفقیت، آن را به انسان‌ها در اعماق فضا برده و گزارش کند که ...

فیلم سینمایی جدید «نفس آخر» به کارگردانی «الکس پارکینسون»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی فین کول، وودی هارلسون، سیمو لیو، کلیف کرتیس، بابی رینزبری، مارک بونار و می‌آنا بورینگ خواهیم دید: کریس مرد جوانی است که شغلش غواصی اشباع است. این شغل یکی از خطرناک‌ترین مشاغل دنیاست. غواصان اشباع به لوله‌های نفتی و گازی در کف دریا‌ها و اقیانوس‌ها سرکشی می‌کنند. در یکی از ماموریت ها، کریس و دانکن و دیو یک گروه غواصی‌اند که قرار است با ۵ گروه غواصی دیگر به لوله‌ها سرکشی کنند که کابل کریس به یکی از سازه‌ها گیر می‌کند و باعث می‌شود که به او اکسیژن نرسد. سایر غواصان به داخل کشتی برمی گردند و ...

فیلم سینمایی «دو راهی» به کارگردانی «هِمانت اِم. راو»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آچیوث کومار، اویناش، آنانت ناگ، سوماَن رانگانات و بهارات جی‌بی؛ داستان دو پلیس است که بر روی پرونده‌ای قتل قدیمی تحقیق می‌کنند. یکی از آن یک افسر پلیس بازنشسته و دیگری افسر پلیس راهنمایی رانندگی است و ...

فیلم سینمایی «تسلیم هرگز» به کارگردانی «پیتر میمی»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی امیر کارارا، گادا عبدالرزاق و اسکات ادکینز خواهیم دید: یک افسر پلیس که به اشتباه به زندان افتاده تنها در صورتی می‌تواند آزاد شود که با یک گروه مصری خطرناک مبارزه کند، اما ...

فیلم سینمایی «قدمگاه» به کارگردانی «محمدمهدی عسگرپور»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: رحمان پسری سرراهی است که از همان کودکی در روستا زندگی کرده و بزرگ شده است. هر سال در نیمه شعبان او برای ادای نذر ده ساله‌اش (که امسال آخرین سال آن است) راهی قدمگاه می‌شود؛ اما با رسیدن به این زیارتگاه رحمان خوابی می‌بیند که زندگی او را متحول می‌کند...

رضا کیانیان، بابک حمیدیان، فرامرز صدیقی و نگار جواهریان در فیلم سینمایی «قدمگاه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «قطعنامه ۸۱۹» به کارگردانی «جیاکومو باتیاتو»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی بنیتو ماجمل و هیپولیت جیراردوت آمده است: منطقه سربینتیا که در سال ۱۹۹۵ و در بحبوحه جنگ بوسنی و هرزگوین در اختیار مسلمانان قرار دارد توسط ارتش صرب‌ها اشغال شده و مسلمانان در گروه‌های بزرگ کشتار شده و در گور‌های بزرگ دسته جمعی مفقود می‌شوند. پس از این ماجرا، دادگاه رسیدگی به جنایات بین المللی یوگسلاوی سابق، از سازمان ملل درخواست می‌کند تا بازرسانی را برای رسیدگی به جنایات جنگی به این منطقه اعزام نماید. پس از تعلل زیاد یک کمیسر متخصص در جنایت‌های سازمان یافته داوطلب اعزام به منطقه می‌شود. او تلاش می‌کند تا عوامل دخیل در قتل‌های دسته جمعی مردم بیگناه منطقه را که در این جنگ اتفاق افتاده شناسایی و به دادگاه لاهه معرفی نماید. او در این راستا گور‌های زیادی را پیدا می‌کند، اما ...

فیلم سینمایی «دادشاه» به کارگردانی «حبیب کاووش»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: دوست محمد بلوچ در مخالفت با اصل چهار و مجریان آن در زاهدان یکی از حامیان اصل چهار به نام سردار درانی را به دار می‌کشد. ژاندارم‌ها روستای محل سکونت دادشاه را می‌سوزانند و همسرش را به اسارت می‌برند و ...

جمشید هاشم پور، زنده یاد خسرو شکیبایی، جعفر والی، زنده یاد آهو خردمند، زنده یاد سیروس گرجستانی و زنده یاد سعید راد در فیلم سینمایی «دادشاه» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «نامه‌ای به خدا بفرست» به کارگردانی «کارسونو هادی»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی‌ام ادهیات، مارشا تیموتی و دنیا دامارا؛ داستان زندگی پسری ۷ ساله به نام ساتریو را روایت می‌کند که در خانواده‌ای نه چندان غنی زندگی می‌کند. ساتریو کودکی پر از امید و تخیل است. او خواهر بزرگ تری به نام دیندا دارد که به شدت بیمار است. (چشمانش بر اثر ضربه توپ آسیب جدی دیده و نیازمند درمان و مراجعه به بیمارستانی در جاکارتا پایتخت اندونزی می‌باشد) شرایط سخت اقتصادی خانواده، زندگی روزمره آنها را با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو می‌کند. پدر که یک مدیر اداری هست حاضر به دریافت رشوه نمی‌شود و مادر که محجبه و پایبند به اصول اخلاقی است نیز به پیشنهاد بد دوستش یعنی برداشتن روسری و کار در یک رستوران لاکچری در پایتخت جواب رد می‌دهد و هر دو با نماز و دعا و استعانت از خداوند درمان دخترشان را دنبال می‌کنند. در این شرایط دشوار، ساتریو احساس مسئولیت سنگینی برای کمک به خانواده‌اش دارد. با توجه به سن و توان محدودش، ساتریو احساس می‌کند که نمی‌تواند کاری برای بهبود وضعیت انجام دهد. در ناامیدی، با پیشنهاد پیرمردی زاهد در همسایگی آنها او تصمیم می‌گیرد برای خدا نامه بنویسد و ...

فیلم سینمایی «ریو ۲» به کارگردانی «کارلوس سالدانها»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.

این پویانمایی داستان پرندگان درحال انقراضی است که در محیط حفاظت شده در برزیل زندگی می‌کنند و متوجه می‌شوند در جنگل‌های آمازون، قبیله‌ای از پرندگان هم نژادشان زندگی می‌کنند. برای همین خانوادگی تصمیم می‌گیرند به آمازون مهاجرت کنند. در آنجا با مسئله قطع درختان توسط قاچاقچیان و نابودی زندگی جانوران جنگل مواجه می‌شوند. آنها با کمک و همبستگی همه حیوانات جنگل موفق می‌شوند تا ...

فیلم تلویزیونی «نشانه‌ها» به کارگردانی «امیر عباس تورج فرد و روح الله فاطمی نسب»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: جوانی که معلم است باید به گازرخان برود و در این روستا به دانش آموزان درس بدهد و به کمک بچه‌ها کلاس درس آماده می‌کند. ماهی دختری است که بیماری سندروم دان دارد و پدرش به بهانه کار قصد دارد از روستا به شهر برود، اما همسر و مادر همسرش مخالف هستند و...

رابعه مدنی، مونا افخمی، طوبی رحمان نیا، ادهم قاسم نژاد، مهدی دلپسند و فاطمه شفیعی در فیلم تلویزیونی «نشانه‌ها» بازی کرده است.