همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، مردم ولایت‌مدار شهرستان پیشوا در فضایی سرشار از شادی و معنویت، این عید الهی را با برگزاری مراسمات باشکوه و حضور گسترده در میادین و مساجد جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان پیشوا در ایام سعید غدیر، میزبان جمع کثیری از شهروندان و خانواده‌هایی بود که برای گرامیداشت سالروز ولایت الهی و تجدید پیمان با مقام ولایت گرد آمده بودند.

خیابان‌ها و مراکز شهری پیشوا با تزیینات مناسبتی و پرچم‌های سبز و سفید، پذیرای حضور پرشور مردمی بود. در این مراسم، با اجرای برنامه‌های متنوعی از جمله مدیحه‌های حماسی و شاد در مدح امیرالمؤمنین (ع)، فضایی سرشار از ارادت و عشق ایجاد شد و حاضران در شادی این عید مشترک مسلمانان سهیم گشتند.

این مراسمات که با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه برگزار شد، بار دیگر پیوند عمیق و ناگسستنی مردم شهرستان پیشوا با مقام ولایت و خاندان پیامبر (ص) را به تصویر کشید و یادآور اهمیت انسجام ملی در سایه آموزه‌های غدیر بود.