مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: با همکاری سازمان آب و برق خوزستان و نماینده دزفول در مجلس، تنش آبی پنج روستای دزفول ظرف دو ماه آینده برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهرستان دزفول، اظهار کرد: روز پنجشنبه با حضور نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و فرماندار شهرستان دزفول، بازدید‌هایی از تاسیسات آب شرب روستا‌های سنجر، انجیرک، خیبر و شهرک زراعی و بن جعفر که با تنش آبی شدید مواجه هستند به عمل آمد.

وی افزود: در این بازدید‌ها مسائل و مشکلات این مناطق در حوزه آب و فاضلاب از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌ها و تمهیداتی در راستای رفع این مشکلات اتخاذ شد.

حاتمی عنوان کرد: در این راستا مقرر شد چند حلقه چاه آب شرب حفر شده در این مناطق روستایی به همت سازمان آب و برق خوزستان تجهیز شوند.

مدیرعامل آبفا خوزستان بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود ظرف دو ماه آینده مشکلات آب شرب و تنش آبی این مناطق با تمهیدات اتخاذ شده برطرف شود تا فصل تابستان پیش رو به شکل مطلوبی گذارنده شود.