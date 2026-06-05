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شب گذشته همزمان با عید سعید غدیر مراسم دعای شریف کمیل، در شهر مکه با حضور پرشور زائران ایرانی برگزار و ندای «یا مَنِ اسْمُهُ دَوآءٌ وَ ذِکْرُهُ شِفاءٌ» طنین انداز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنج شنبه شب درشب ابراز بندگی به درگاه پروردگار کریم شهر مکه حال و هوای دیگری داشت و در هتلهای محل اسکان زائران ایرانی دعای کمیل قرائت شد و مومنان ندای یا سریع الرضا سردادند.
در هتل منار التوحید حجتالاسلام والمسلمین جعفر اسلامیفر، استمرار در کارهای نیک و آغاز روز با نام اهلبیت (ع) را از ارکان مهم سبک زندگی اسلامی و پیوند با ولایت برشمرد.
در این محفل معنوی، که با استقبال گسترده زائران ایرانی و روحانیون کاروانها همراه بود سخنران بعثه مقام معظم رهبری، به تبیین آموزههای تربیتی ادعیه پرداخت و چهار رکن آغاز روز از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) را «بسمالله، لا حول ولا قوة الا بالله، توکل بر خدا و صلوات بر ۱۴ معصوم (ع)» عنوان کرد.
در هتل میدان نیز حجت الاسلام والمسلمین حسن صالحی منش، به تبیین فرازهایی از دعای کمیل پرداخت و در ادامه با توجه به آغاز روند بازگشت حجاج به اوطانشان در خصوص توشه معنوی برای دوران پس از حج توصیههایی ارائه کرد.
گفتنی است؛ در آیینهای دعای کمیل در جمع زائران ایرانی ذاکران اهل بیت حاج حسن شالبافان، محمد حیدری زاده و حجت الاسلام اسلامی فر ضمن قرائت دعای پرفیض کمیل؛ به مدیحه سرایی و روضه خوانی پرداختند.