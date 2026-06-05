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اهالی دارالمومنین استان همدان با حضور پرشور و بابصیرت خود در خیابان ها و میدان ها، بر ادامه مبارزه با جبهه کفر و حمایت از جبهه مقاومت و نیروهای مسلح کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تجمع مردم دارالمومنین استان همدان از عزم راسخ آنها در برابر دشمن حکایت دارد، ارادهی مردم ما در سختترین شرایط هم مثال زدنی است.
مردم ولایتمدار استان همدان تاکید کردند با اتحاد و همبستگی ملی نقشههای شوم دشمنان را نقش برآب میکنند.
شرکت کنندگان در این تجمع با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی میهن اسلامی و پاسداری از ارزشهای انقلاب ونظام تاکید و حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح و مدافعان امنیت اعلام کردند.