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همزمان با آغاز مرحله یازدهم طرح ملی کالابرگ الکترونیکی، از امروز حساب سرپرستان خانوارهای با انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: از روز ۲۰ خرداد حساب خانوارهای با انتهای کد ملی ۳ تا ۶ و از روز ۲۵ خرداد نیز با انتهای کد ملی ۷ تا ۹ شارژ میشود.
ابراهیم مهرجو خاطرنشان کرد: مردم میتوانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: مبلغ در نظر گرفته شده برای هر نفر در این مرحله نیز یک میلیون تومان است.