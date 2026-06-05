همزمان با آغاز مرحله یازدهم طرح ملی کالابرگ الکترونیکی، از امروز حساب سرپرستان خانوار‌های با انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوار‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح شارژ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: از روز ۲۰ خرداد حساب خانوار‌های با انتهای کد ملی ۳ تا ۶ و از روز ۲۵ خرداد نیز با انتهای کد ملی ۷ تا ۹ شارژ می‌شود.

ابراهیم مهرجو خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: مبلغ در نظر گرفته شده برای هر نفر در این مرحله نیز یک میلیون تومان است.