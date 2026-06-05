به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی(ره)، نقاط تمرکز دشمن در جنگ ترکیبی و شناختی را تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور اعلام نموده و بر ایستادگی، روشن‌بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن، برای خنثی شدن نقشه‌ شوم دشمنان تاکید کرده‌اند.

در تجمع شب‌های حماسه و ایستادگی گروه های مختلف مردم و دوستدار انقلاب به عشق رهبر شهید و ولایت و رهبری و ایران به میدان آمدند و پرچم به دست از انقلاب و نظام اسلامی پاسداری کردند.

در این اجتماع حماسی که با حضور گسترده گروه های مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «لبیک یا خامنه‌ای»، جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.