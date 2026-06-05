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همدانی ها دوشادوش ملت ایران از ۹۶ شب پایداری در خیابان حماسه عبور کردند و برگی زرین در تاریخ انقلاب به یادگار گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی(ره)، نقاط تمرکز دشمن در جنگ ترکیبی و شناختی را تابآوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور اعلام نموده و بر ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن، برای خنثی شدن نقشه شوم دشمنان تاکید کردهاند.
در تجمع شبهای حماسه و ایستادگی گروه های مختلف مردم و دوستدار انقلاب به عشق رهبر شهید و ولایت و رهبری و ایران به میدان آمدند و پرچم به دست از انقلاب و نظام اسلامی پاسداری کردند.
در این اجتماع حماسی که با حضور گسترده گروه های مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «لبیک یا خامنهای»، جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.