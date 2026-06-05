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فناوران یک شرکت دانشبنیان، دستگاه ترموسایکلر (PCR) را به عنوان یکی از تجهیزات کلیدی آزمایشگاههای ژنتیک و زیستفناوری تولید کردند که در تشخیص بیماریهای ژنتیکی، شناسایی عوامل بیماریزا و تشخیص زودهنگام سرطان کاربرد دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مائده اشجعی، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به توانمندیهای این محصول، اظهار کرد: دستگاه ترموسایکلر تولیدشده توسط این شرکت در آزمایشگاههای ژنتیک و کلینیکال برای تکثیر DNA و تشخیص بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: این دستگاه قادر است در شناسایی طیف گستردهای از بیماریها، حتی پیش از تولد، نقشآفرینی کند و از این رو در تشخیص زودهنگام بیماریها و انواع سرطانها کاربرد قابل توجهی دارد.
اشجعی با بیان اینکه این شرکت فعالیت خود را در حوزه فناوریهای آزمایشگاهی و ژنتیک توسعه داده است، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۵۰ محصول مختلف توسط این مجموعه تولید و به بازار عرضه شده است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان ادامه داد: دستگاه ترموسایکلر تولیدی این شرکت تاکنون در مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و آزمایشگاههای کلینیکال سراسر کشور نصب شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با اشاره به حوزههای کاربردی این محصول گفت: این دستگاه در آزمایشگاههای ژنتیک، زیستفناوری، بیوشیمی و سایر مراکز تخصصی مرتبط قابل استفاده است.
به گفته مدیر عامل این شرکت دانشبنیان، محصولات این شرکت طی سالهای فعالیت خود موفق به دریافت تأییدیه از مراکز معتبر علمی و پژوهشی کشور از جمله انستیتو پاستور ایران، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، مؤسسات پژوهشی، دانشگاهها و مراکز درمانی کشور شدهاند.