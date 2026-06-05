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بنیاد علوی به مناسبت عید سعید غدیر خم و در راستای تقویت نقش نهادهای مردمی، از طریق اجرای «پویش غدیر علوی»، از ۶۳ گروه جهادی، مساجد و هیئتهای مذهبی در شهرستان اسلامشهر حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد علوی در ایام شادی عید غدیر، با هدف تکریم فعالان حوزه مسجد و گروههای مردمی، طرح حمایتی گستردهای را در شهرستان اسلامشهر به اجرا درآورد.
در این اقدام که تحت عنوان «پویش غدیر علوی» صورت پذیرفته است، ۶۳ گروه از فعالان جهادی، متولیان مساجد و دبیراست هیئتهای مذهبی مورد حمایت قرار گرفتند. این پویش با هدف تقویت زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و تقدیر از تلاشهای دلسوزانی که در خدمت مردم هستند، طراحی شده است.