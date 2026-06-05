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سازمان هواشناسی از تداوم بارشهای پراکنده، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال وقوع گرد و خاک در مناطق مختلف کشور طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، امروز جمعه در برخی مناطق استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رگبار باران، رعد و برق و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود.
هشدار نارنجی هواشناسی برای این مناطق اعتبار دارد.
همچنین روز شنبه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، در برخی ساعات رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ رخ خواهد داد.
برای استانهای گیلان و مازندران نیز در روز شنبه بارشهای پراکنده پیشبینی شده است.
طی سه روز آینده در مناطق شمالغرب، غرب، جنوبغرب، جنوب، شمالشرق، شرق، مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.
توصیه میشود شهروندان بهویژه در مناطق مستعد، هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.