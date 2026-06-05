مردم ولایت‌مدار شهرستان قدس در نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور گسترده در خیابان‌ها و میادین شهر، پیمان وفاداری خود را با رهبر شهید انقلاب تجدید کرده و بر لزوم حفظ مقاومت و انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان‌ها و میادین شهرستان قدس، شاهد حضور پرشور اقشار مختلف جامعه بود که برای گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و تجدید میثاق با مسیر ولایت گرد آمده بودند. شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی، حضور در این شب‌های قرار را نمادی از بصیرت ملی و همبستگی در برابر توطئه‌های دشمن دانستند.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که مقاومت و اتحاد، درس‌های بنیادین مکتب امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب است و به کارگیری این آموزه‌ها، تنها راه عبور از چالش‌های کنونی و شکست دادن جنگ ترکیبی دشمن است.