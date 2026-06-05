به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد:در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی در شهرستان مرند بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد قاتل و مقتول هر دو ۱۶ ساله و ساکن مرند بوده که مقتول با ضربات چاقو توسط قاتل مضروب شده و در دم فوت کرده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می‌شود.

سرهنگ اسدیان تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: قاتل در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به ارتکاب قتل، اعتراف و انگیزه خود را مشاجره لفظی با مقتول که دوست وی بود عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.