دستگیری قاتل متواری در مرند
فرمانده انتظامی مرند از دستگیری قاتل متواری در کمتر از ۲۴ ساعت در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: با بررسیهای انجام گرفته مشخص شد قاتل و مقتول هر دو ۱۶ ساله و ساکن مرند بوده که مقتول با ضربات چاقو توسط قاتل مضروب شده و در دم فوت کرده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری میشود.
سرهنگ اسدیان تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.
وی خاطرنشان کرد: قاتل در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به ارتکاب قتل، اعتراف و انگیزه خود را مشاجره لفظی با مقتول که دوست وی بود عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.