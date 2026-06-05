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بیمه مرکزی با هدف تسهیل در خرید بیمهنامه شخص ثالث، حمایت از اقشار مختلف جامعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه، از بخشودگی کامل جریمه حق بیمه وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث برای مدت ۱۵ روز خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اگر کسی بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد یا مهلت آن تمام شده باشد و حادثه تصادف برایش اتفاق بیفتد، احتمالاً دچار خسارتهای شدیدی خواهد شد که گاهی خسارت آنقدر زیاد است که ممکن است کل داراییهای زندگی زندگیاش را باید بفروشد تا بتواند جبران خسارت یک تصادف را داشته باشد.
اما با خرید بیمه نامه که در حال حاضر به روشهای مختلفی از جمله خرید اقساطی فراهم شده است، میتوان از چنین حوادث و چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.
در این زمینه بیمه مرکزی اعلام کرد که بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث از فردا تا آخر خرداد ماه جاری اجرا میشود.
بیمه مرکزی با هدف تسهیل در خرید بیمهنامه شخص ثالث، حمایت از اقشار مختلف جامعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه، از بخشودگی کامل جریمه حق بیمه وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث برای مدت ۱۵ روز خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی در اجرای دستورالعمل تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و با پیشنهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه حقبیمه کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمهنامه شخص ثالث به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم به طور کامل بخشوده میشود.
بر اساس این بخشنامه، تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی که فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند، میتوانند از روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ تا پایان روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، نسبت به خرید بیمهنامه شخص ثالث اقدام کرده و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه موضوع قانون بهرهمند شوند.
گفتنی است این اقدام با هدف کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهای، حمایت از دارندگان وسایل نقلیه و تشویق ایشان به تمدید و خرید بیمهنامه شخص ثالث صورت گرفته است.
اعمال این بخشودگی منوط به خرید بیمهنامه شخص ثالث یکساله خواهد بود.