به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زمانی که شهروندی می‌گوید: شکایت کردم؛ الان کجا برم؟ دادسرا یا دادگاه؟ پرونده کجا قضاوت می‌شه؟ یعنی باید فرق دادسرا و دادگاه را بدانیم.

بیشتر افراد وقتی که شکایت کیفری مطرح می‌کنند، دقیقاً نمی‌دانند پرونده در کجا رسیدگی و چه مراحلی را طی می‌کند؛ به همین دلیل، دانستن تفاوت «دادسرا» و «دادگاه کیفری» ضروری است:

- دادسرا محل تحقیق و تعقیب جرم است.

- دادگاه کیفری محل قضاوت و صدور حکم است.

به عبارت دیگر:

▫️شکایت در دادسرا ثبت می‌شود

▫️بازپرس یا دادیار تحقیقات را انجام می‌دهد (بازجویی، استعلام، احضار طرف مقابل)

▫️اگر دلایل کافی برای وقوع جرم وجود داشته باشد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود

▫️دادگاه پس از بررسی دلایل و دفاعیات، حکم نهایی (برائت یا محکومیت) را صادر می‌کند.

نکته بسیار مهم:

▫️اگر پرونده در دادسرا مختومه شد (به دلیل کافی نبودن دلیل یا جرمْ نبودنِ عمل)، حق دارید ظرف ۱۰ روز به قرار منع تعقیب اعتراض کنید تا قاضی دادگاه تصمیم نهایی را بگیرد.

بنا بر این:

▫️ «دادسرا = محل پیگیری و تحقیق» و «دادگاه = محل قضاوت و صدور حکم» است و تا وقتی که حکم دادگاه صادر نشده، نتیجه پرونده قطعی نیست.