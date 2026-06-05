همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، مردم بخش لواسان با برگزاری مراسمی باشکوه و حضور گسترده در میدان گلندوک، شادی و سرور این عید الهی را در فضایی معنوی و مردمی جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عصر دیروز میدان بزرگ گلندوک در بخش لواسان میزبان جمع کثیری از شهروندان و زائرانی بود که برای گرامیداشت سالروز عید غدیر خم گرد آمده بودند.

در این مراسم، مداحان اهل‌بیت (ع) با اجرای برنامه‌های متنوع و شاد در مدح امیرالمؤمنین (ع)، فضایی سرشار از ارادت و عشق را ایجاد کردند و حاضران در شادی این عید مشترک مسلمانان سهیم شدند.

در حاشیه این جشن، موکب‌های مردمی با برپایی میز‌های پذیرایی و توزیع گل، شربت و شیرینی، میزبان شرکت‌کنندگان بودند و جلوه‌ای از میهمان‌نوازی و همبستگی مردمان این منطقه را به نمایش گذاشتند.

این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در فضای باز و با تکیه بر آموزه‌های دینی و اخلاقی، یادآور پیوند عمیق مردم این منطقه با ولایت و خاندان پیامبر (ص) بود.