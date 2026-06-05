وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران پس از شرکت در نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قزاقستان، به‌منظور توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری در اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیشکک؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان پس از حضور و سخنرانی در نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه قزاقستان، به منظور گشودن دروازه‌های جدید به روی توسعه مناسبات اقتصادی، صنعتی و تجاری در قالب «اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای» به قرقیزستان سفر کرده است.

پس از عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه اقتصاد‌های نوظهور موسوم به «بریکس»، با موافقت سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عضویت ناظر ایران در این اتحادیه مهم اقتصادی پذیرفته شد و اکنون کشورمان در سه سازمان معتبر اقتصادی در عرصه بین‌الملل حضوری فعال دارد.

همچنین با پیوستن کشورمان به موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا و معاف شدن بیش از ۸ هزار قلم کالا از تعرفه‌های گمرکی، فرصت‌های بزرگی در راه توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با این اتحادیه، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی فراهم شده است.

سیدمحمداتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز در راستای عمق بخشی به روابط اقتصادی و تجاری با اعضای بریکس، شانگهای و اتحادیه اوراسیا، دور تازه‌ای از تلاش‌ها در راستای استفاده حداکثری از فرصت و ظرفیت عضویت ایران در این سازمان‌ها را کلید زده است.

وزیر صمت هفته گذشته نیز به نمایندگی از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان، در اجلاس سران اتحادیه اوراسیا در شهر آستانه پایتخت قزاقستان شرکت و سخنرانی کرد.

وی در این نشست ضمن اشاره به گوشه‌هایی از جنایات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران، همگرایی هرچه بیشتر اعضای اتحادیه برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و تقویت بنیان‌های جندجانبه‌گرایی به منظور کاستن از پیامد‌ها و آثار تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه کشور‌های عضو را خواستار شد.

سیدمحمد اتابک در روز نخست سفر به قرقیزستان نیز با همراهی «غلامحسین یادگاری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و اعضای هیئت همراه خود، ضمن دیدار و مذاکره با برخی مقامات شرکت کننده در اجلاس وزیران صنعت شانگهای، از بخش‌های مختلف نمایشگاه بین‌المللی صنعت و تجارت قرقیزستان بازدید کرد.