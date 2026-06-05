پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی در استان تهران، مردم ولایتمدار شهرستان رودهن با حضور پرشور در این میثاق شبانه، پیمان وفاداری خود را با رهبر شهید انقلاب تجدید کرده و بصیرت ملی را راهبرد مقابله با دشمن دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این تجمع، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و ترویج امید در جامعه تأکید کردند. حاضران در این مراسم، هوشیاری در برابر «جنگ ترکیبی» و عملیات روانی دشمن را تکلیفی همگانی دانستند و اذعان داشتند که مقابله با تلاشهای دشمن برای القای یأس، تنها از مسیر بصیرت و تبعیت مطلق از رهنمودهای مقام معظم رهبری میسر است.
در این اجتماع مردمی، رمز موفقیت ملت ایران در عبور از چالشهای سخت، در ایستادگی و حرکت در مسیر ولایت یافتند و تأکید کردند که این همبستگی ملی، همواره سدی نفوذناپذیر در برابر توطئههای خارجی بوده و هست.