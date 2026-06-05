مرحله اول مجتمع آموزشی و فرهنگی کیمیای دانش سیرجان با حضور استاندار کرمان و مدیرعامل گروه مالی گردشگری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صصداوسیما مرکزکرمان،فاز اول مجتمع آموزشی و فرهنگی کیمیای دانش (۳۲) یادمان شهیدان محمد و يعقوب جهانگیری از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان با زیربنای کل ۳ هزار و ۶۴۰ مترمربع شامل دو ساختمان متوسطه اول و دوم و یک ساختمان ابتدایی در حال احداث؛ با حضور استاندار کرمان، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت و مدیرعامل گروه مالی گردشگری به بهره‌برداری رسید.

این ساختمان دوطبقه و ۶ کلاس دارد که عملیات اجرایی آن از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ آغاز و تماما توسط بخش خصوصی احداث شده است.