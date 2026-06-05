به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «میگل دیازکانل» رئیس جمهور کوبا تأکید کرد که تهدید‌ها و تحریم‌های جدید آمریکا علیه مقام‌ها و شرکت‌های کوبایی، سیاست و رویکرد کورکورانه است که برای آسیب رساندن به مردم کوبا و تثبیت درگیری طراحی شده است.

رئیس جمهور کوبا تصریح کرد که برای رویاروی با بدترین سناریو‌ها و ایستادگی قاطع در برابر حمله امپریالیسم آماده است. در همین راستا مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن علیه کوبا خبر داد. تنش بین آمریکا و کوبا از زمان روی کار آمدن ترامپ افزایش یافته و آمریکا با اعمال تهدید، محاصره و ارعاب خواستار سقوط دولت کوبا است.