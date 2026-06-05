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حضرت آیت الله جوادی آملی طی پیامی ارتحال آیت الله العظمی فیاض از مراجع برجسته حوزه علمیه نجف اشرف را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی طی پیامی ارتحال آیت الله العظمی فیاض را تسلیت گفتند. متن پیام معظم له بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین
ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیة الله العظمى شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوان الله علیه) سانحه اى صعب و ثلمه اى سنگین بود. امید است روح آن مرجع عالى مقام با اهل بیت عصمت و طهارت محشور و حوزههای علمیه مأجور باشند. به اهل بیت آن فقیه رحیل تسلیت عرض مى شود.
جوادى آملى ١٩ ذى الحجة ١٤٤٧
گفتنی است؛ حضرت آیتالله فیاض (زاده ۱۹۳۰ میلادی در افغانستان)، از مراجع تقلید شیعیان امامیه، استاد درس خارج حوزه علمیه نجف اشرف و از شاگردان برجسته مرجع فقید، آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی بود.