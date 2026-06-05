شهروندان شهرستان رباط کریم در نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور پرشور و تجدید پیمان با رهبری، پیروی از ولایت فقیه و انسجام ملی را رمز پیروزی در برابر جنگ ترکیبی دشمن دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زنجیره ارادت مردمان استان تهران به مقام ولایت، امشب در «دیار کریمان» با برگزاری نود و ششمین شب قرار مردمی تداوم یافت.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، مقاومت، ایستادگی و وحدت را به عنوان درس‌های بنیادین مکتب امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب برشمردند و تأکید کردند که به کارگیری این آموزه‌ها، کلید موفقیت ملت ایران در مقابله با ابزار‌های جنگ ترکیبی و توطئه‌های دشمن است.