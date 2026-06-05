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استاندار کرمان گفت: با توجه به نگاه توسعهای استان و مسئولیت در رفع ناترازیهای برق، نیروگاههای خورشیدی را از اولویتهای استان مورد پیگیری داریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی در آیین کلنگزنی نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی شرکت احیاء استیل فولاد بافت گفت:در حال حاضر ۵ هزار و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه نصبشده در استان کرمان وجود دارد که از این میزان، ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق تولید میشود
وی افزود:با توجه به نگاه توسعهای استان و مسئولیت در رفع ناترازیهای برق، نیروگاههای خورشیدی را از اولویتهای استان مورد پیگیری داریم.
استاندار اشاره کرد:چشمانداز اولیه استان برای توسعه نیروگاههای خورشیدی، دستیابی به ظرفیت ۲ هزار مگاوات بود و هماکنون ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار تولید شده و استان کرمان از این حیث رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.
طالبی اضافه کرد:امسال نیز با برنامهریزی برای ورود ۷۰۰ مگاوات برق خورشیدی در مدار، استان کرمان جایگاه اول را خواهیم داشت.