نهاد حمایت از مصرف‌کنندگان تایلند از فیس‌بوک به دلیل کوتاهی در مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی و تبلیغات فریبنده، شکایت خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ازکوالالامپور، شورای مصرف‌کنندگان تایلند معتقد است فیس‌بوک با جلوگیری نکردن از انتشار تبلیغات کلاهبردارانه، زمینه سوءاستفاده از کاربران را فراهم کرده است.

بر اساس اعلام این شورا، از سال ۲۰۲۴ تاکنون سه هزار و ۷۹۳ شکایت مرتبط با فیس‌بوک ثبت شده است. این شکایت‌ها شامل مواردی همچون تحویل نشدن کالا‌های خریداری‌شده، طرح‌های جعلی سرمایه‌گذاری، سوءاستفاده از نام و تصاویر افراد و ایجاد صفحات فریبنده برای گمراه کردن خریداران بوده است.

رئیس شورای مصرف‌کنندگان تایلند اعلام کرد: این نهاد بیش از یک سال تلاش کرده است از طریق دفتر مرکزی و نمایندگان متا در تایلند، خواستار حذف تبلیغات متقلبانه شود، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.

متا تاکنون واکنشی رسمی به این اقدام نشان نداده است. این شرکت پیش‌تر اعلام کرده بود برای شناسایی و حذف محتوای کلاهبردارانه سرمایه‌گذاری کرده و با نهاد‌های نظارتی و پلیس برای مقابله با سوءاستفاده از سکو‌های خود همکاری می‌کند.

قرار است این شکایت مدنی هشتم ژوئن در مراجع قضایی تایلند ثبت شود.