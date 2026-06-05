مردم ولایت‌مدار شهرستان ورامین در نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور گسترده و تجدید پیمان با رهبر شهید انقلاب، بر لزوم حفظ بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زنجیره ارادت و وفاداری مردمان استان تهران به مقام ولایت، در شهرستان ورامین با برگزاری نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی تداوم یافت.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و تقویت امید در جامعه تأکید کردند. حاضران در این مراسم، هوشیاری در برابر «جنگ ترکیبی» و عملیات روانی دشمن را تکلیفی همگانی دانستند و اذعان داشتند که مقابله با تلاش‌های دشمن برای القای یأس و تردید، تنها از مسیر بصیرت و تبعیت از رهنمود‌های مقام معظم رهبری میسر است.