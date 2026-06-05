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همزمان با نود و ششمین شب اجتماعات مردمی در شهرستانهای استان تهران، در شهر پردیس شرکتکنندگان با تأکید بر حفظ وحدت، امید و انسجام ملی، مقابله با جنگ ترکیبی دشمن را نیازمند بصیرت عمومی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این اجتماعات، جنگ ترکیبی را به دلیل بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، عملیات روانی و تلاش برای القای یأس، تردید و اختلاف، از مهمترین تهدیدهای پیش روی جوامع عنوان کردند و بر ضرورت حفظ امید، همدلی و اعتماد متقابل در جامعه تأکید داشتند.
شرکتکنندگان همچنین رمز موفقیت ملت ایران در عبور از چالشها را حفظ وحدت، ایستادگی در برابر فشارها و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانسته و تأکید کردند ملت ایران طی دهههای گذشته بارها نقشههای دشمنان را ناکام گذاشته است.
در این مراسم همچنین به آموزههای مکتب امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در زمینه استقلال، مقاومت، وحدت و انسجام ملی اشاره شد و حاضران بر ضرورت تداوم این مسیر برای خنثیسازی توطئههای دشمن تأکید کردند.