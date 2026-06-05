به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ دفتر نماینده تجاری آمریکا در چارچوب تحقیقات موسوم به «بخش ۳۰۱» وضعیت ۶۰ اقتصاد جهان را از نظر اجرای ممنوعیت واردات کالا‌های تولید شده با استفاده از کار اجباری بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، ۵۴ کشور و منطقه از جمله سنگاپور، چین و انگلیس در اجرای مؤثر این ممنوعیت‌ها ناکام بوده‌اند و به همین دلیل پیشنهاد اعمال تعرفه ۱۲.۵ درصدی بر بخشی از کالا‌های صادراتی آنها مطرح شده است.

بر اساس این پیشنهاد، برخی گروه‌های کالایی از جمله محصولات انرژی، مواد اولیه دارویی، برخی تجهیزات الکترونیکی و نیمه‌هادی‌ها از این تعرفه‌ها معاف خواهند بود.

وزارت تجارت و صنعت سنگاپور با رد هرگونه ارتباط این کشور با زنجیره‌های تأمین مبتنی بر کار اجباری تأکید کرد: سنگاپور استفاده از کار اجباری را در زنجیره‌های تأمین نمی‌پذیرد و از سازوکار‌های قانونی و نظارتی جامعی برای مقابله با چنین پدیده‌ای برخوردار است.

کارشناسان معتقدند پیشنهاد تعرفه‌های جدید بخشی از تلاش دولت آمریکا برای بازسازی نظام تعرفه‌ای این کشور پس از تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکاست. این تعرفه‌ها هنوز نهایی نشده و پس از طی مراحل بررسی عمومی و برگزاری جلسات استماع از هفتم ژوئیه، درباره اجرای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

سنگاپور همچنین در کنار ۱۵ اقتصاد دیگر، در فهرست یک تحقیق جداگانه آمریکا درباره مازاد ظرفیت تولید و ساختار‌های صنعتی قرار دارد که نتایج آن هنوز منتشر نشده است.